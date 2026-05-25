IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры

Мошенники под видом популярных блогеров и стримеров все чаще обманывают детей в мобильных играх, обещая бесплатную валюту и редкие скины, заявил NEWS.ru директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, злоумышленники начинают с безобидного общения в сообществах, а затем убеждают жертву передать персональные данные или сфотографировать банковскую карту родителей.

Чаще всего злоумышленники используют привычную для ребенка игровую механику: обещают бесплатную валюту, редкий скин, ускорение прокачки или участие в розыгрыше. При этом мошенники могут начинать с безобидного общения в игровых сообществах, выдавать себя за популярных стримеров или блогеров, а затем убеждать ребенка передать персональные данные, перевести деньги с телефона родителей, сфотографировать банковскую карту или ввести код подтверждения. Еще один распространенный сценарий — фальшивые сайты с бонусами и дешевой игровой валютой. Ребенку предлагают перейти по ссылке, авторизоваться, ввести логин и пароль или пройти «проверку». На деле такие страницы создаются для сбора данных, — пояснил Морев.

По его словам, потеря игрового аккаунта может обернуться не только утратой прогресса, но и взломом почты или мессенджеров, так как дети часто используют одинаковые пароли. IT-эксперт отметил, что для снижения рисков взрослым стоит устанавливать приложения только из проверенных источников, настраивать родительский контроль и ограничения на покупки.

Потеря игрового аккаунта может обернуться не только утратой прогресса или внутриигровых покупок. Дети нередко используют один и тот же пароль в разных сервисах, поэтому доступ к игровому профилю может стать для мошенников первым шагом к взлому почты, мессенджера или соцсети. Чтобы снизить риски, родителям стоит устанавливать детям приложения только из проверенных источников, внимательно изучать запрашиваемые разрешения и не скачивать моды, читы или ускорители из сторонних файлов. Также важно настроить родительский контроль, ограничения на покупки и уведомления о попытках установить приложения или игры с неподходящим возрастным рейтингом, — заключил Морев.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с обещаниями якобы вернуть переплаченные средства за жилищно-коммунальные услуги. Для этого они создают поддельные боты, похожие на сервис «Госуслуги».