Погода в Москве во вторник, 26 мая: холод до +6, дожди и сильный ветер

В Москве и Московской области завтра, 26 мая, ожидаются дожди и сильные порывы ветра, сообщили в Гидрометцентре России. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 26 мая

По данным Гидрометцентра РФ, в течение всей рабочей недели в Москве ожидаются дожди и прохладная погода.

«Облачно и с дождем должно быть и в ночь на вторник, 26 мая, при этом воздух прогреется в Москве и по области только до +10 градусов, а порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15 м/с. Днем во вторник облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве — +13–15 градусов, по области — до +17 градусов, а порывы ветра могут усиливаться до 17 м/с», — сообщили синоптики.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в последние дни весны в российской столице выпадет почти половина месячной нормы осадков.

«Причем ливни будут идти каждый день. А во-вторых, погода будет очень холодной, и не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков. Начало недели в столице нашей родины начнется с умеренной майской температуры — от +17 до +20 градусов. Во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до +6–9 градусов, а дневная — до +13–16 градусов. В среду станет еще на пару градусов прохладнее. Ночью — от +5 до +8 градусов, а днем — от +11 до +14 градусов», — рассказал он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 мая

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется только до +15 градусов.

«26 мая облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура днем — от +13 до +15 градусов. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что во вторник, 26 мая, ожидаются сильные порывы ветра до 15 м/с.

«В начале этой недели в Санкт-Петербурге еще относительно тепло, днем — до +14–16 градусов. Осадков кратковременного характера немного, но сильный западный, северо-западный ветер, который будет ослабевать к середине недели. Северные воздушные потоки принесут к нам холодную воздушную массу, которая в совокупности с облачностью и дождями и вызовет такие низкие дневные температуры в предстоящие три дня, с 27 по 29 мая. На территории Республики Карелия, не так далеко и от нас, даже осадки в виде снега ожидаются в ночные часы», — пояснил метеоролог.

