В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили на сутки в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого порывистого ветра, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск до 21:00 26 мая.

Ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15–17 м/с на территории Москвы и области, в связи с чем объявлен желтый погодный уровень, — сообщили в ведомстве.

Этот уровень предупреждает о потенциальной опасности погодных условий, пояснили в Гидрометцентре. Жителям столичного региона рекомендуется быть внимательными на улице.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что следующая волна теплой погоды в городе ожидается только в начале лета. Она добавила, что майская жара в столице оказалась неблагоприятной для большинства жителей.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что старт купального сезона в центральных регионах в этом году ожидается позднее обычного. По прогнозам синоптика, вода прогреется до плюс 18–20 градусов только в середине июня.