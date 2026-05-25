25 мая 2026 в 12:27

Путин высказался о роли России в мировой экономической системе

Путин: Россия остается неотъемлемой частью мировой экономической системы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия была и остается неотъемлемой частью мировой экономической системы, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума. Он также добавил, что РФ вместе с коллегами продолжает работу в многосторонних направлениях.

Наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. <…> Вместе с коллегами продолжаем активную работу в многосторонних объединениях — ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России, — заявил Путин.

Путин также уточнил, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения и готовыми выстраивать честные долгосрочные отношения.

Ранее сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на Петербургском международном экономическом форуме. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить Путин.

