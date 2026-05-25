Стало известно, когда Путин посетит Астану

Путин на этой неделе совершит государственный визит в Астану

На этой неделе президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Астану, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался в мессенджере МАКС. Путин примет участие в мероприятиях, связанных с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Путин отправится в Астану на этой неделе. Это будет государственный визит. И после этого целый день, в пятницу, главы государств и правительств посвятят тематике ЕАЭС. Состоится заседание высшей комиссии ЕАЭС, — сказал он.

Ранее посол РФ в Астане Алексей Бородавкин в интервью заявил, что программа предстоящего визита Путина в Казахстан, где 28–29 мая состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет очень насыщенной. По его словам, визит не будет рутинным: помимо стандартных протокольных мероприятий, гостей ждет и ряд необычных сопутствующих событий.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от личной поездки на саммит ЕАЭС в Казахстане демонстрирует его текущие политические ориентиры. При этом он отметил, что у армянской стороны все еще остается техническая возможность дистанционного присутствия на мероприятии.

