12 мая 2026 в 15:31

Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане

Фото: Liu Ying/XinHua/Global Look Press
В Астане впервые откроется выставка в рамках международного проекта «Леонардо да Винчи. Гений и его изобретения», пишет MIR24.TV со ссылкой на службу организаторов мероприятия. Уникальная экспозиция, посвященная художнику и ученому эпохи Возрождения, будет доступна с 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия.

На выставке представят более 40 полноразмерных моделей механизмов, созданных по чертежам да Винчи из «Винчианских кодексов». Это будут летательные аппараты, инженерные и военные машины, а также устройства, опередившие свое время и ставшие прообразами современных технологий.

Пространство выставки площадью около 3 тыс. квадратных метров поделят на зоны по стихиям: воздух, вода, земля и огонь. Отдельный раздел посвящен репродукциям живописных работ Леонардо. А мультимедийное сопровождение — LED-туннели, цифровые проекции и голограммы — поможет визуализировать идеи изобретателя и наглядно продемонстрирует работу его механизмов.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил выставку «Герои спецоперации: подвиг единства», организованную на площадке марафона «Знание.Первые». Экспозиция включает личные вещи бойцов, экипировку, артефакты из зоны СВО и большой российский флаг, побывавший в экстремальных точках планеты.

