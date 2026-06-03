Звезда «Трансформеров» сделал заявление после драки в баре Шайа Лабаф признал вину по делу о драке в баре Нового Орлеана

Американский актер, звезда фильма «Трансформеры» Шайа Лабаф признал вину по обвинению в нанесении побоев после конфликта в одном из баров Нового Орлеана, передает The Guardian. Суд назначил актеру два года условно и направил его на программы по реабилитации от алкогольной зависимости, развитию эмпатии и контролю гнева.

По словам адвоката Сары Червински, расследование показало, что речь шла о незначительной потасовке в баре во время празднования Марди Гра. Она также отметила, что Лабаф рассчитывает сосредоточиться на семье, работе и будущих проектах.

Как сообщается, актер был задержан после драки с тремя мужчинами в феврале этого года. По версии полиции, перед этим сотрудники бара просили его покинуть заведение из-за агрессивного поведения и оскорблений в адрес других посетителей.

Ранее Санкт-Петербургский суд оштрафовал двух мастеров маникюра за драку в салоне красоты, сообщила пресс-секретарь судов города Дарья Лебедева. Конфликт между сотрудницами возник из-за спора за единственное педикюрное кресло.

До этого в Петербурге пациент попал в реанимацию после потасовки в приемном покое медучреждения. По предварительным сведениям, мужчину избил нетрезвый 33-летний гражданин. Персоналу учреждения пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы разнять посетителей.