«Прекрасная страна»: американская журналистка призналась в любви к России Американская журналистка Оуэнс призналась в своей любви к России

Американская журналистка и политический обозреватель Кэндис Оуэнс публично заявила о симпатии к России в ответ на обвинения в связях с российскими властями. В своих социальных сетях она назвала Россию прекрасной страной и дала характеристику проживающим в государстве людям.

Поводом для такого заявления стали высказывания подкастера Мэтта Тардио. Он во время одного из своих монологов бездоказательно обвинил Оуэнс в сотрудничестве с российским правительством.

Ребята, я люблю Россию. Прекрасная страна и прекрасные люди, — написала журналистка.

Она категорически отвергла все претензии со стороны Тардио. Оуэнс подчеркнула, что, если бы такие связи существовали, она не стала бы их скрывать.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп косвенно показал невозможность Соединенных Штатов вести противостояние с ядерной Россией. Он призвал Киев как можно скорее завершить боевые действия, так как не может вести сразу две геополитические кампании из-за ближневосточного кризиса. Вашингтон признал и вынужденную расстановку приоритетов, и свою слабость перед РФ, уточнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.