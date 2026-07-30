Утрата каждого истребителя F-16 является тяжелым ударом для Украины, пишет немецкая газета Tagesspiegel. Потери ощущаются сильно, поскольку Киев не может производить эти самолеты самостоятельно.

Издание отмечает, что Украина до сих пор получила лишь часть из обещанных западными странами истребителей. Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили о потере одного F-16 в ходе боевого вылета — пилот успешно катапультировался. Это событие больно ударило по украинской армии, говорится в статье.

Каждый сбитый самолет невосполним в краткосрочной перспективе и усиливает зависимость Киева от западных союзников, обратили внимание авторы материала. Вопрос о дополнительных поставках теперь встает еще острее.

Ранее сообщалось, что применение французских истребителей Rafale на Украине столкнется со значительными ограничениями со стороны Вооруженных сил России. Military Watch Magazin отмечал, что техника испытает существенные трудности в противостоянии с новейшим российским истребителем пятого поколения Су-57. В то же время эксперты признают, что на фоне имеющихся в распоряжении ВСУ самолетов Rafale выглядит фаворитом — он превосходит по тактико-техническим характеристикам американские F-16, советские МиГ-29 и Су-27, а также французские Mirage 2000.