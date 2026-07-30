Ландшафтный пожар угрожает населенному пункту в Оренбургской области МЧС РФ: спасатели защищают от ландшафтного пожара поселок в Оренбургской области

В Домбаровском районе Оренбургской области продолжается тушение крупного ландшафтного пожара. Спасатели наращивают группировку сил: сейчас задействовано более 50 человек и 21 единица техники, сообщили ТАСС в МЧС России.

Продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара в Домбаровском районе. Группировка увеличена до более 50 человек и 21 единицы техники, — уточнили в ведомстве.

Пожарные пытаются не допустить перехода огня на населенный пункт Домбаровский. В случае ухудшения ситуации подготовлена эвакуация 182 жителей, включая 48 детей. Для их размещения развернуты два пункта временного пребывания общей вместимостью 200 человек.

Информация о пострадавших не поступала. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Правительство региона проинформировало, что в округе действуют 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров. В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет. Пожары также фиксируют в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.