Режим ЧС ввели на Ямале

Из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах, сообщает правительство региона. В округе действуют 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров.

Решение принято в связи с осложнением лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды. Режим ЧС регионального характера действует в лесах на территории всего округа, — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет. Пожары также фиксируют в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание, возникшее после атаки БПЛА на танкер на причале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. В результате инцидента никто не пострадал, разлива сырой нефти не допущено.

До этого после атаки беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области на территории объекта возник пожар. Были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.