Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 17:40

Режим ЧС ввели на Ямале

Режим ЧС ввели в Ямало-Ненецком автономном округе из-за лесных пожаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за осложнения лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды в Ямало-Ненецком автономном округе снова ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах, сообщает правительство региона. В округе действуют 79 природных пожаров, общая площадь которых составляет более 12 тыс. гектаров.

Решение принято в связи с осложнением лесопожарной обстановки на фоне жаркой погоды. Режим ЧС регионального характера действует в лесах на территории всего округа, — говорится в сообщении.

В тушении задействованы 739 человек, угрозы городам и селам округа нет. Пожары также фиксируют в Надымском, Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание, возникшее после атаки БПЛА на танкер на причале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. В результате инцидента никто не пострадал, разлива сырой нефти не допущено.

До этого после атаки беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области на территории объекта возник пожар. Были эвакуированы около 200 сотрудников. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, силы МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Регионы
Россия
пожары
леса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предсказали решение CAS по иску Украины в МОК
Юрист ответил, действительно ли все счета Дурова в РФ будут заблокированы
Захарова объяснила, чего пытается добиться Зеленский
МКАД парализовало из-за серьезной аварии
Названа сумма, которую направят на достройку российских самолетов
Кабмин будет контролировать производство самолетов на Иркутском заводе
Режим ЧС ввели на Ямале
Мишустин раскрыл, что поддержит лизинг российских самолетов
Известный звукооператор скончался
Число пострадавших после падения обломков БПЛА на Кубани увеличилось
Адвокат ответил, смогут ли более 100 детей Дурова получить наследство
В Армении завели уголовное дело после жалобы жены Пашиняна
Что важно учесть при строительстве дома для круглогодичного проживания
Воспитательница детского сада била детей из ясельной группы
Раскрыто, сколько самолетов МС-21 уже обеспечено финансированием
Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году
Медведев сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Названы причины закрытого процесса по делу Лерчек
«Какое право имели?»: новые детали дела о гибели ученого Зезина
Водитель и трое детей пострадали в результате ДТП на Ставрополье
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.