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30 июля 2026 в 17:29

Воспитательница детского сада била детей из ясельной группы

СК РФ: воспитательница детского сада била детей из ясельной группы на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Абинске воспитательница детского сада била детей из ясельной группы, по факту произошедшего организована проверка, сообщил Следственный комитет по Краснодарскому краю в мессенджере МАКС. Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

По данному факту <…> незамедлительно организована доследственная проверка… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту истязания ребенка в частном детсаду в Ингушетии. В Сети нашли видео, на котором воспитательница избивала восьмилетнего воспитанника в детсаду села Кантышево.

До этого стало известно, что двухлетний ребенок провел около двух часов с отеком Квинке в элитном детском саду Энгельса, поскольку воспитатель приняла опасный симптом за обычную аллергическую реакцию. Мать малыша пришла в ужас, когда забирала сына из группы: лицо ребенка сильно побагровело и отекло, а сам он с трудом передвигался.

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