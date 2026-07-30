Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 18:22

Принудительную эвакуацию семей объявили в украинском регионе

Эвакуацию семей объявили в девяти населенных пунктах Харьковской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена еще из девяти населенных пунктов в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По данным местных властей, в этих населенных пунктах проживают 865 человек.

Приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом, семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины, — заявил чиновник.

Ранее глава ВГА Виталий Ганчев заявил, что сотрудники харьковской военно-гражданской администрации постоянно находятся под угрозой атак со стороны украинских спецслужб, которые пытаются организовать против них теракты. Он отметил, что ФСБ России действует на упреждение. По словам Ганчева, благодаря профессиональной работе силовиков ни один из замыслов противника не был реализован.

Также пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Целями ударов стали пункты управления и места временной дислокации украинских подразделений.

Европа
Украина
Харьковская область
эвакуация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов призвал пересмотреть все «нездоровые нормативы» оказания медпомощи
Росавиация аннулировала сертификат «ИжАвиа»
Захарова вскрыла двуличное отношение Европы к России
В лесу Санкт-Петербурга нашли тело мужчины с переломанными костями
Приговор, госпитализация, скандал на Украине: как живет певица Монеточка
Юрист ответил, в каком случае перевод на счет Дурова не грозит наказанием
Во Франции впервые выявили локальный случай заражения вирусом чикунгунья
18-летнего жителя Адыгеи оштрафовали за оправдание терроризма
Раскрыто, кто на Украине приказывал обстреливать мирные объекты в Донбассе
В Госдуме ответили, почему Россию не допустили до ЧМ по хоккею в 2027 году
В РЖД раскрыли планы на будущее взаимодействие с Арменией
Мигранты прорвали границу в Испании
Раскрыта подоплека иска Еревана к РЖД
В РЖД отреагировали на заявления о плате за железные дороги Армении
«Досадное недоразумение»: педофил Жилкин сменил показания перед судом
В ГД раскрыли виновных в недопуске хоккеистов из РФ на чемпионат мира
В Минэкономразвития назвали условия для восстановления бизнеса
ВС России разбомбили перекачивающую станцию ГСМ под Одессой
Тренер школы Юмшанова утонул в реке
Супруга принца Гарри вышла в свет без важного украшения
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.