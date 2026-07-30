Принудительную эвакуацию семей объявили в украинском регионе

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена еще из девяти населенных пунктов в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По данным местных властей, в этих населенных пунктах проживают 865 человек.

Приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом, семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины, — заявил чиновник.

Ранее глава ВГА Виталий Ганчев заявил, что сотрудники харьковской военно-гражданской администрации постоянно находятся под угрозой атак со стороны украинских спецслужб, которые пытаются организовать против них теракты. Он отметил, что ФСБ России действует на упреждение. По словам Ганчева, благодаря профессиональной работе силовиков ни один из замыслов противника не был реализован.

Также пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Целями ударов стали пункты управления и места временной дислокации украинских подразделений.