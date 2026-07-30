Экс-нардеп ответил, попытается ли Трамп давить на РФ ради мира на Украине Экс-нардеп Олейник: Трампу нечего предъявить РФ для достижения мира на Украине

Президенту США Дональду Трампу нечего предъявить России для мирного урегулирования на Украине, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, глава Белого дома не стал звонить российскому лидеру Владимиру Путину после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как вопросов к Москве у американской стороны просто нет.

По результатам переговоров с Зеленским Трамп заявил, что настаивает на мире, поскольку гибнет много людей. У США нет других достижений на внешнеполитическом треке. С Ираном, похоже, ничем история не закончится. Президент США заставляет Зеленского согласиться на какие-то условия РФ. Кстати тот, как правило, после переговоров с президентом Украины звонит Путину. В этот раз разговора не было. Я могу только предположить, что вопросов к России у Трампа нет. Россия взятые обязательства и в Анкоридже, и везде выполняет. Что предъявишь? Это же часть невыполненных обязательств американцев. Сам Зеленский говорит, что надо больше оказывать давление на РФ, так как ему не нравятся условия мира, — сказал Олейник.

По его словам, президент Украины выступает за усиление давления на Москву, однако Россия в ответ указывает на пункты стамбульского меморандума. Он отметил, что российская сторона предлагала паузу при условии вывода ВСУ из ЛНР и ДНР для проведения выборов, но сейчас этот пункт потерял актуальность по объективным причинам.

Если бы Москва согласилась по линии боевого соприкосновения временно остановить конфликт, это устроило бы Зеленского. Но Россия сказала: «Читайте наш стамбульский меморандум. Если вы выведите войска из ЛНР и ДНР, мы можем взять паузу, чтобы вы провели выборы и подготовились к подписанию договора. Если нет, то будем дальше наступать». Сейчас этот пункт стал неактуальным. ВС РФ решают эту задачу уже не политическим путем, — заключил Олейник.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что грядущие 100 дней будут значимыми для конфликта на Украине. По его словам, многие механизмы в настоящий момент находятся в руках Трампа.