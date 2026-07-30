Раскрыта подоплека иска Еревана к РЖД

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30 июля 2026 в 18:50

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Аналитик Панкратов: шансы Армении в арбитраже по ЮКЖД минимальны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Тема Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) используется премьер-министром Армении Николом Пашиняном исключительно как инструмент давления на Россию и мобилизации внутреннего электората, заявил NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. По его мнению, реальных юридических оснований для скорого успеха Еревана в этом споре практически нет.

Пашинян использует тему ЮКЖД лишь как инструмент политического давления на Россию и внутренней мобилизации электората, но реальных оснований для скорой победы у Еревана немного или вообще нет, — убежден Панкратов.

Он также выразил уверенность, что за действиями Пашиняна стоят западные спецслужбы. Как считает Панкратов, они пытаются втянуть Армению в свой контур влияния.

За этим стоит и тайная операция западных спецслужб с одной единственной целью — последовательно втянуть Армению и ее народ исключительно и только в западный контур влияния, при котором Россию постараются выдавить из региона полностью и навсегда, — заключил аналитик.

Ранее Пашинян заявил, что Армения считает своей собственностью Южно-Кавказскую железную дорогу, проходящую по территории республики. По его словам, Ереван должен иметь возможность распоряжаться ею по своему усмотрению. Пашинян также не исключил обращения в арбитраж по эксплуатации ЮКЖД.

Армения
Ереван
Никол Пашинян
железные дороги
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