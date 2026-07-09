Пашинян анонсировал публикацию новой Конституции Армении Пашинян: проект новой Конституции Армении будет обнародован до конца 2026 года

Проект новой Конституции Армении будет опубликован до конца года, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. При этом политик отказался озвучить конкретную дату, трансляция его выступления велась на YouTube-канале правительства.

Конкретных сроков сказать не могу. До конца года опубликуем, — сказал Пашинян.

До этого премьер заявил, что Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе. По словам армянского политика, Ереван считает, что механизмы ЕАЭС должны работать.

Ранее Пашинян прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом. Его встретили в аэропорту с хлебом и солью. Премьер-министр Армении принял участие в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». В рамках визита он также встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Сам Мишустин выразил надежду, что новое правительство Армении обеспечит поступательное развитие отношений между странами. По его мнению, государства должны относиться друг к другу на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов.