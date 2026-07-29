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29 июля 2026 в 15:45

«Реверанс Трампу»: в России раскрыли значение атаки Украины на судно Ирана

Глава ЦБИ Садыгзаде: удар Украины по иранскому судну оказался реверансом Трампу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Атака Украины на иранское судно должна была показать президенту США Дональду Трампу лояльность Киева Вашингтону, заявил в беседе с ИС «Вести» президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. По его словам, удар был запланирован до поездки президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Я думаю, что Украина, безусловно, перед поездкой Зеленского в США подогревала эту тему, чтобы с определенной, знаете, такой сладостью подойти к Трампу и заявить ему о том, что, вот, смотрите, вас многие западные ваши партнеры не поддержали — а я поддержал, ударил по иранцам, и я готов вам помочь. Показать свою важность — ну, определенный такой реверанс в его сторону, в сторону Трампа, — отметил Садыгзаде.

Ранее журналисты сообщали, что Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил главе МИД Украины Андрею Сибиге, что ущерб после удара по иранскому торговому судну в Каспийском море должен быть возмещен. При этом Киев настаивает на непреднамеренности удара.

Россия
Украина
Иран
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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