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29 июля 2026 в 16:26

Медведев объяснил, почему «большая и гордая» Россия не дает покоя недругам

Медведев заявил о попытках противников расшатать обстановку в России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
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Противники России во все времена пытались расшатать ситуацию внутри страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, Запад не устраивает то, что «большая и гордая» Россия отказывается подчиняться.

Наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно, кстати, ни называлось. И Российскую империю, и Советский Союз, и нынешнюю Российскую Федерацию. Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать, — заявил Медведев.

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что Киев намеренно использует западные соцсети для распространения фейков о якобы новой волне мобилизации в России, чтобы воздействовать на неокрепшую психику молодежи и дестабилизировать внутреннюю обстановку. По его словам, подобные вбросы в преддверии осени стали уже традицией. Самонкин добавил, что у государства нет необходимости проводить мобилизацию.

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