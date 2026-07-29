Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 17:03

«Отойдите от меня»: секс-блогерша Мармеладова высказалась после суда

Секс-блогерша Мармеладова отказалась давать комментарии после суда

Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секс-блогерша Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) не стала давать комментарии журналистам после суда, сообщает корреспондент NEWS.ru. Известно, что ей вынесут приговор 31 июля.

Без комментариев. Отойдите от меня, — сказала Мармеладова журналистам.

Ранее секс-блогерше предъявили обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете группой лиц по предварительному сговору. За год (с января 2023-го) она заработала на продаже интимного контента более 30 млн рублей.

Также сообщалось, что прокуратура запросила 3,6 года лишения свободы для Мармеладовой. Девушка признала вину и попросила назначить ей условное наказание.

До этого адвокат Александр Бенхин заявил, что секс-блогерше грозит реальный срок. По его словам, существует правоприменительная практика: есть несколько приговоров по OnlyFans и по каналам в Telegram, где люди получали сроки.

Россия
блогеры
суды
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о рисках конфискации автомобиля за логотип Instagram
Группа BTS бойкотировала Grammy из-за необычной новой категории
Депутат раскрыл, к чему может привести анонимность в интернете
Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков
Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским
В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот
Трамп попросил суд простить ему многомиллионную выплату по делу о клевете
Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО
Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки
В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»
Стало известно, чем зарабатывает на жизнь обвиняемый в избиении ученого РАН
Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку
Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк
Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки
Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом
Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке
Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе
Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге
Раскрыто, кто был целью покушения при подрыве авто в Одессе
Двух подозревамых в пропаже россиян в Таиланде объявили в розыск
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.