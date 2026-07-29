«Отойдите от меня»: секс-блогерша Мармеладова высказалась после суда Секс-блогерша Мармеладова отказалась давать комментарии после суда

Секс-блогерша Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) не стала давать комментарии журналистам после суда, сообщает корреспондент NEWS.ru. Известно, что ей вынесут приговор 31 июля.

Без комментариев. Отойдите от меня, — сказала Мармеладова журналистам.

Ранее секс-блогерше предъявили обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете группой лиц по предварительному сговору. За год (с января 2023-го) она заработала на продаже интимного контента более 30 млн рублей.

Также сообщалось, что прокуратура запросила 3,6 года лишения свободы для Мармеладовой. Девушка признала вину и попросила назначить ей условное наказание.

До этого адвокат Александр Бенхин заявил, что секс-блогерше грозит реальный срок. По его словам, существует правоприменительная практика: есть несколько приговоров по OnlyFans и по каналам в Telegram, где люди получали сроки.