«Может чавкать»: Вован и Лексус о бескультурье зарубежных политиков Вован и Лексус: у представителей власти за рубежом нет политической культуры

У многих представителей власти за рубежом нет политической и административной культуры, рассказали NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. По их словам, зарубежные политики не всегда с должным вниманием относятся к звонкам и переговорам, в которых участвуют.

В реальности мы в России к звонкам относимся гораздо внимательнее, чем официальные персоны [за рубежом]. А бывает как с той же Украиной: общаешься с министром иностранных дел, который не удосужился даже костюм надеть для серьезных переговоров. При этом он может жевать что-то, чавкать, позволять себе совершенно не протокольные вещи в момент разговора, — пояснил Лексус.

В пример он привел и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. По словам пранкера, ее секретарь как-то попросила перенести на несколько часов заранее согласованный и спланированный разговор.

За 30 минут до заранее назначенного разговора она нам написала: «Давайте перенесем на пару часов, потому что она куда-то ушла, и я не могу ее найти». Это верх непрофессионализма. Когда онлайн-встреча назначена, согласованы детали этого разговора, и потом вдруг получается, что вторая сторона ведет себя неадекватно, — тут приходится подстраиваться под неожиданные сложности, — объяснил пранкер.

Ранее стало известно, что Вован и Лексус получили орден Дружбы за развитие отношений между народами. Пранкеры отметили, что их деятельность помогает людям лучше понимать происходящее на международной арене.