«Дуда дурачок»: экс-лидер Польши снова попался на удочку Вована и Лексуса Бывший президент Польши Дуда признался Вовану и Лексусу, что боится России

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили в беседе с РИА Новости, что дважды разыграли бывшего президента Польши Анджея Дуду. По их словам, у них нет универсальной схемы, которая гарантированно работает в каждом случае, поэтому часто приходится импровизировать.

Сначала позвонили <...> от имени премьер-министра Литвы, но с ним Дуда говорить отказался. Тогда мы попробовали выйти на связь с Дудой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Получилось. Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией, — отметили пранкеры.

Когда выяснилось, что это был розыгрыш, польская печать подняла политика на смех, уточнили блогеры. СМИ писали, что «Дуда дурачок», потому что попался на пранк уже во второй раз, добавили Вован и Лексус. Первый раз они поздравили Дуду по случаю победы на президентских выборах от имени генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что получили орден Дружбы за развитие братских отношений между народами. Пранкеры подчеркнули, что их деятельность помогает людям лучше понимать происходящее на международной арене. Церемония вручения прошла в Кремле 3 июля 2024 года.