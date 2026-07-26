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26 июля 2026 в 11:28

«Мы помогли людям»: Вован и Лексус рассказали, за что получили орден Дружбы

Вован и Лексус получили орден Дружбы за развитие отношений между народами

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (настоящее имя — Алексей Столяров) рассказали о получении ордена Дружбы за развитие братских отношений между народами, сообщает РИА Новости. Пранкеры отметили, что их деятельность помогает людям лучше понимать происходящее на международной арене.

Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков, — заявили они.

Кузнецов и Столяров известны своими телефонными розыгрышами иностранных политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона, экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего.

Ранее Вован и Лексус заявили, что спрашивать что-либо у президента США Дональда Трампа не имеет смысла, так как его точка зрения может поменяться уже на следующий день. Столяров добавил, что Трамп уже много раз якобы заключал мирное соглашение с Ираном, но затем передумывал и продолжал военные действия.

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