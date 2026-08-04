Путин наградил Баскова

Президент России Владимир Путин наградил артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства Николая Баскова орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Музыканта отметили за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Баскова Николая Викторовича, — говорится в тексте документа.

Ранее глава государства наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени экс-главу Удмуртии Александра Бречалова. Он получил признание за свой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он вручил спикеру нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».