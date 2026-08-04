В США рассказали в переговорах с Ираном по судоходству в Ормузском проливе

В США рассказали в переговорах с Ираном по судоходству в Ормузском проливе Рубио: переговоры с Ираном по судоходству в Ормузском проливе продвигаются

На переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил надежду на скорое завершение переговоров.

Достаточно сказать, что был достигнут прогресс, но они еще не привели к окончательному решению. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро, — отметил Рубио.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты могут заключить сделку с Ираном 4 или 5 августа. По его словам, договоренности также будут касаться Ормузского пролива.

Также представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что США и Иран обмениваются проектами соглашений через посредников. По его словам, пока нет никаких планов по проведению прямых переговоров между сторонами.

До этого стало известно, что на предстоящих переговорах Вашингтон и Тегеран планируют обсудить открытие Ормузского пролива. Кроме того, в повестке встречи — прекращение атак и снятие морской блокады Ирана. По информации СМИ, США обязуются снять морскую блокаду Ирана и позволить Тегерану экспортировать нефть.