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04 августа 2026 в 19:37

Стала известна судьба россиянина, пропавшего после концерта в Черногории

Jedro.Bar: в Черногории нашли тело пропавшего россиянина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пропавшего в муниципалитете Бар в Черногории 21-летнего россиянина Георгия Соломатина нашли мертвым, сообщил местный портал Jedro.Bar. Обстоятельства и причины смерти молодого человека уточняются. По предварительной информации, юноша якобы свел счеты с жизнью.

Обнаружено тело пропавшего Георгия Соломатина. Как нам подтвердили в полиции, сегодня утром было найдено тело, по неподтвержденной информации рассматривается версия о самоубийстве, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что россиянин пропал после концерта группы «Мумий Тролль» в Черногории. Как стало известно, 21-летний музыкант Георгий Соломатин из Санкт-Петербурга 31 июля поехал из города Бар в Будву. В поисках юноши участвовали более 1000 волонтеров. Известно, что пропавший проживает в стране порядка 10 лет.

До этого появилась информация, что молодого человека могут удерживать сектанты, которые охотятся за талантливой молодежью. Как заявляли волонтеры, это община, заманивает жертв на так называемые музыкальные квартирники. Они говорят, что у организации также есть штаб в Тюмени.

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