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04 августа 2026 в 20:24

«Кошки-мышки»: стало известно об обстановке в Сеуте после наплыва мигрантов

В испанской Сеуте задерживают оставшихся мигрантов из Марокко для депортации

Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Полиция продолжает отлавливать оставшихся марокканских мигрантов в испанском анклаве Сеута для депортации, сообщил корреспондент РЕН ТВ Давид Мусиенко. По его словам, оставшиеся скрываются в районах Эль-Миксто и Эль-Принсипе — последний негласно считается самым криминальным во всей Испании. В остальных частях города обстановка спокойная, все заведения и магазины работают.

Обстановка напоминает игру в кошки-мышки. По моим ощущениям, осталось 5% от всех захватчиков. Полиция действует жестко. <…> Работают женщины-переговорщики. Испанская армия мирно уговаривает марокканцев покинуть территорию Испании, — отметил журналист.

Мусиенко подчеркнул, что большинство задержанных намерены продолжить путь в Европу. Корреспондент отметил, что они аргументируют это тем, что стоимость нелегальной переправки с территории Испании на материк начинается от €4 тыс. (374 тыс. рублей), тогда как аналогичная услуга из Марокко стоит €15 тыс. (1,4 млн рублей).

Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 70 тыс. нелегальных мигрантов уже покинули Сеуту и вернулись в Марокко. Всего с конца июля границу пересекли не менее 72 тыс. человек.

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