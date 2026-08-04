Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 21:19

В Греции выявлена схема незаконной добычи ценных кораллов

Греческие правоохранители обнаружили нелегальную добычу кораллов на €800 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Судно с незаконно добытыми охраняемыми кораллами на сумму около €800 тыс. (около 75 млн рублей) обнаружено в Греции в рамках совместного расследования правоохранительных и налоговых органов страны, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (ANA-MPA). Оно находилось у берегов острова Скопелос в Эгейском море.

В ходе проверки на нем были найдены кораллы, находящиеся под защитой европейского законодательства о морском пространстве и в рамках программы Natura 2000. Предварительная оценка стоимости груза в €800 тыс. вынесена с учетом международных цен на красный коралл, используемый в ювелирной отрасли и для создания дорогих предметов декора, сообщает источник.

Сотрудники Главного управления по контролю за финансовыми операциями (AADE) обнаружили судно после выявления подозрительных поставок грузов в Италию. Декларации о товарах, сопровождавшие эти поставки, имели размытые описания. Дальнейшее расследование выявило прогулочное судно, которое использовалось как плавучая база для нелегальной добычи.

Находясь в аренде у граждан Италии, судно часто использовалось через транспортную компанию для поставок грузов через итальянские порты, сообщает агентство. Продолжающееся расследование должно выявить остальные звенья преступной цепи и ее участников в Греции, а также итогового адресата поставки, для выявления которого ведется сотрудничество с итальянскими властями.

Ранее в Хабаровском крае была раскрыта преступная сеть, годами занимавшаяся нелегальным выловом камчатского и синего крабов. Общий ущерб от деятельности группировки из шести человек составил 1 млрд рублей.

Греция
Италия
кораллы
расследования
преступления
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС сообщило о ликвидации пожара на предприятии в Перми
Испанские слизни «оккупировали» Россию
Бывший студент из США стал самым молодым профессором в мире
Два россиянина выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду
«Уродливое очарование»: собака с необычной внешностью покорила соцсети
Собянин назвал регионы, в которые планируется продлить МЦД
«Пытки»: бывший президент Грузии пожаловался на содержание в тюрьме
В Германии призвали сменить курс по Украине и России
Депутат раскрыл, чем обернулся план Зеленского по давлению на Россию
«Новые условия»: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом
«Не заставит»: в США заявили о просчете Зеленского в конфликте с Россией
Новичок РПЛ крупно обыграл «Рубин» в Кубке России
В Греции выявлена схема незаконной добычи ценных кораллов
Бывшим ректором ГИТИСа заинтересовались в МВД
Военэксперт объяснил, почему США водят за нос Украину с Patriot
Сильная турбулентность привела к травмам у пассажиров во время рейса в Дели
Lockheed Martin начала переговоры о поставках редких металлов в США
Более 9 тыс. человек госпитализировали в одной из стран из-за жары
Археологи нашли древние останки принесенного в жертву младенца
Названа категория украинцев, которой усложнят въезд в Чехию
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.