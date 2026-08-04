В Греции выявлена схема незаконной добычи ценных кораллов

Судно с незаконно добытыми охраняемыми кораллами на сумму около €800 тыс. (около 75 млн рублей) обнаружено в Греции в рамках совместного расследования правоохранительных и налоговых органов страны, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей (ANA-MPA). Оно находилось у берегов острова Скопелос в Эгейском море.

В ходе проверки на нем были найдены кораллы, находящиеся под защитой европейского законодательства о морском пространстве и в рамках программы Natura 2000. Предварительная оценка стоимости груза в €800 тыс. вынесена с учетом международных цен на красный коралл, используемый в ювелирной отрасли и для создания дорогих предметов декора, сообщает источник.

Сотрудники Главного управления по контролю за финансовыми операциями (AADE) обнаружили судно после выявления подозрительных поставок грузов в Италию. Декларации о товарах, сопровождавшие эти поставки, имели размытые описания. Дальнейшее расследование выявило прогулочное судно, которое использовалось как плавучая база для нелегальной добычи.

Находясь в аренде у граждан Италии, судно часто использовалось через транспортную компанию для поставок грузов через итальянские порты, сообщает агентство. Продолжающееся расследование должно выявить остальные звенья преступной цепи и ее участников в Греции, а также итогового адресата поставки, для выявления которого ведется сотрудничество с итальянскими властями.

Ранее в Хабаровском крае была раскрыта преступная сеть, годами занимавшаяся нелегальным выловом камчатского и синего крабов. Общий ущерб от деятельности группировки из шести человек составил 1 млрд рублей.