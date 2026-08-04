МЧС сообщило о ликвидации пожара на предприятии в Перми

МЧС сообщило о ликвидации пожара на предприятии в Перми

Открытое горение на производственном объекте в Перми ликвидировано, передает МЧС России. Пожар произошел ранее во вторник, 4 августа.

По данным МЧС, загорелась емкость с дизельным топливом. До этого пожар был локализован на площади 600 кв. метров. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседние производственные и административные здания. К ликвидации последствий возгорания привлекались пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории Камского завода масел на улице Соликамской. Изначально площадь огня оценивалась в 800 квадратных метров, а для тушения были созданы два боевых участка с активным применением пенных и лафетных стволов.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала разгерметизация системы охлаждения установки с последующим воспламенением, и для ликвидации последствий возгорания привлечены 94 человека личного состава и 25 единиц специальной пожарной техники. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.