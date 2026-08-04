Так называемый 40-дневный план президента Украины Владимира Зеленского по давлению на Россию провалился и приблизил победу Москвы, заявил RT депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, атаки ВСУ не смогли запугать россиян и показали истинную суть Украины.

План был до омерзения прост: теракты и атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Они планировали расшатать, запугать российское общество, вызвать недовольство властями, но добились ровно обратного — даже далеким от СВО и политики людям в России стало понятно, что из себя представляет киевский режим, — сказал Миронов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев отвергает путь мирного урегулирования и воспринимает только язык военной силы. Он также подчеркнул, что объявленная 40-дневная операция СБУ завершилась провалом. Мирошник отметил, что за это время ВСУ заплатили за очередную авантюру десятками тысяч убитых и раненых.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский ошибочно рассчитывает ударами вглубь России вынудить Москву принять условия Киева. По его мнению, подобная стратегия не способна изменить позицию российской стороны. Эксперт считает, что Зеленский утратил способность рационально оценивать ход конфликта и заблуждается.