«Пытки»: бывший президент Грузии пожаловался на содержание в тюрьме Саакашвили пожаловался на бесчеловечное содержание в грузинской тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсети заявление, в котором назвал условия своего тюремного заключения бесчеловечными и приравниваемыми к пыткам по международным нормам. Он утверждает, что содержится в маленькой темной камере с антисанитарией, рядом с цементным заводом, пыль от которого затрудняет дыхание.

1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену провел Сервантес. Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, — написал Саакашвили.

Экс-президент также заявил, что ему запрещено совершать звонки, кроме нескольких минут в неделю с дочерью, отказывают во встречах с консулом Украины, доступе к украинским материалам, а адвокатам запрещают приносить фотографии его детей и внука. Саакашвили отбывает наказание до 2034 года по четырем приговорам.

Ранее бывшего председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили, Левана Хабеишвили приговорили к 2,5 года лишения свободы. Он признан виновным по статье о саботаже, предусмотренной Уголовным кодексом Грузии.