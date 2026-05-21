Экс-лидер партии Саакашвили отправился в тюрьму

Бывшего председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Левана Хабеишвили приговорили к 2,5 года лишения свободы, сообщает телеканал «ТВ Пирвели». Он признан виновным по статье о саботаже, предусмотренной Уголовным кодексом Грузии.

Хабеишвили задержали 11 сентября 2025 года, первоначально ему вменяли обещание взятки сотрудникам правоохранительных органов. По версии прокуратуры, он предлагал полицейским по $200 тыс. (14 млн рублей) за отказ от исполнения служебных обязанностей и передачу информации, включая секретные данные. Позднее обвинение было переквалифицировано на публичные призывы к свержению власти. Приговор огласил судья Ираклий Хускивадзе.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Грузия может освободить своего экс-президента Михаила Саакашвили, если об этом попросит Запад. По его мнению, также в пользу политика может сыграть желание Тбилиси вступить в Европейский союз. Политолог не исключил, что в случае смерти Саакашвили в тюрьме местная власть подвергнется обвинениям со стороны мировой общественности.