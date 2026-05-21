Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 16:03

Путин озвучил, что обеспечит суверенитет России и Белоруссии

Путин: ядерная триада должна выступать гарантом суверенитета России и Белоруссии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ядерная триада должна оставаться гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает БелТА, это особенно важно на фоне роста глобальной напряженности и появления новых угроз.

Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства, — заявил Путин.

Ранее стартовала совместная тренировка вооруженных сил России и Белоруссии с участием президентов. Она происходила дистанционно по видеосвязи в рамках отработки применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

В рамках ядерных учений атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для выполнения задач боевой службы. Также были развернуты ракетные комплексы стратегического назначения и организованы маршруты их патрулирования.

Кроме того, российские военные отработали приведение подразделений, использующих ядерное оружие, в состояние полной боевой готовности. Также выполнены учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для комплексов «Искандер-М».

Власть
Россия
Белоруссия
Владимир Путин
ядерная триада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии депутата лишили мандата за защиту русского языка
«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Иноагента Милова внесли в перечень террористов Росфинмониторинга
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.