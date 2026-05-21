Путин озвучил, что обеспечит суверенитет России и Белоруссии

Путин: ядерная триада должна выступать гарантом суверенитета России и Белоруссии

Ядерная триада должна оставаться гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые передает БелТА, это особенно важно на фоне роста глобальной напряженности и появления новых угроз.

Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства, — заявил Путин.

Ранее стартовала совместная тренировка вооруженных сил России и Белоруссии с участием президентов. Она происходила дистанционно по видеосвязи в рамках отработки применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

В рамках ядерных учений атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для выполнения задач боевой службы. Также были развернуты ракетные комплексы стратегического назначения и организованы маршруты их патрулирования.

Кроме того, российские военные отработали приведение подразделений, использующих ядерное оружие, в состояние полной боевой готовности. Также выполнены учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для комплексов «Искандер-М».