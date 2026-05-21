Иноагента Милова внесли в перечень террористов Росфинмониторинга

Экономист Владимир Милов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Милов был соратником блогера Алексея Навального, а также занимал пост замминистра энергетики России. Весной 2021 года он объявил, что уехал из страны.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Милов Владимир Станиславович, 18 июня 1972 года рождения, город Кемерово, — говорится в заявлении.

Лицам и организациям из реестра Росфинмониторинга запрещено общаться со СМИ, публиковать что‑либо в сети, а также проводить публичные мероприятия и участвовать в выборах. Кроме того, им ограничен доступ к финансовым услугам — кроме уплаты налогов, выплаты зарплат и возмещения ущерба.

Ранее бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к пожизненному сроку по делу об организации убийства. Как уточнила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, его брат Ахмед Гаджиев заочно осужден на 10 лет за вымогательство.