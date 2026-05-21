Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 16:33

Иноагента Милова внесли в перечень террористов Росфинмониторинга

Владимир Милов Владимир Милов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Экономист Владимир Милов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Милов был соратником блогера Алексея Навального, а также занимал пост замминистра энергетики России. Весной 2021 года он объявил, что уехал из страны.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Милов Владимир Станиславович, 18 июня 1972 года рождения, город Кемерово, — говорится в заявлении.

Лицам и организациям из реестра Росфинмониторинга запрещено общаться со СМИ, публиковать что‑либо в сети, а также проводить публичные мероприятия и участвовать в выборах. Кроме того, им ограничен доступ к финансовым услугам — кроме уплаты налогов, выплаты зарплат и возмещения ущерба.

Ранее бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к пожизненному сроку по делу об организации убийства. Как уточнила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, его брат Ахмед Гаджиев заочно осужден на 10 лет за вымогательство.

Власть
Росфинмониторинг
иноагенты
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии депутата лишили мандата за защиту русского языка
«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Иноагента Милова внесли в перечень террористов Росфинмониторинга
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.