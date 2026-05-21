Житель Новосибирска получил восемь лет за убийство знакомого

Житель Новосибирска получил восемь лет за убийство знакомого

Жителя Новосибирска осудили на восемь лет за убийство знакомого, сообщает «МК в Новосибирске». Инцидент произошел во время ссоры.

Сообщается, что оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры фигурант нанес оппоненту не менее семи ударов кулаками и ногами в область головы и корпуса. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На заседании обвиняемый отказался признать вину. Суд счел доказательства достаточными и назначил наказание.

Ранее сообщалось, что в Севастополе полицейские задержали женщину, ранившую своего гражданского супруга кухонным ножом. Инцидент произошел во время совместного употребления алкоголя и конфликта между ранее судимым мужчиной и его сожительницей.