Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 17:24

Певца Антонова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Путин вручил госнаграды Антонову, Бабкиной и Эрнсту

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды народному артисту России Юрию Антонову и народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной, передает пресс-служба Кремля. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Кроме того, руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также Путин вручил орден «За доблестный труд» гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Ранее Путин наградил руководителя администрации Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Глава муниципалитета ДНР получил награду за весомые заслуги и отвагу при исполнении служебного долга.

Кроме того, российский лидер наградил медалью «За отвагу на пожаре» омского школьника, который спас родных из горящего дома. Благодаря усилиям Алексея Жернакова выжили его брат, сестры и бабушка. Также Путин подписал указ о вручении ордена «Родительская слава» 17 многодетным семьям из 15 регионов страны, в частности семье Гагиевых из Ингушетии.

Власть
Россия
Владимир Путин
госнаграды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе считают, что Путин очаровал Трампа
«Удерживают где-то под Алтаем»: новые версии пропажи Героя РФ Асылханова
Дипломат указал на альтернативу военной конфронтации между РФ и НАТО
В США забили тревогу из-за нехватки денег на войну с Ираном
В глаза не видел: осужденный за растление обвинил следствие в фальсификации
Плющенко прервал молчание после перехода в сборную Азербайджана
Лукашенко рассказал Путину о довольных российских генералах
Мясорубка и гречка всплыли в деле о зверском убийстве экс-мэра Самары
«Уровень холодной войны»: Полянский прошелся по НАТО из-за провокаций
Песков раскрыл, какую идею по поводу Ирана Путин изложил Си Цзиньпину
Си Цзиньпин поговорил с Путиным о Трампе
Военный эксперт объяснил значение сообщений «Радиостанции Судного дня»
Россиянин повздорил с ухажером бывшей сожительницы и совершил непоправимое
Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова
Европу сдадут: Жириновский объяснил, почему НАТО не посмеет воевать с РФ
В Госдуме объяснили, почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство
Российские суды изменили практику личного банкротства
Звезда Comedy Woman Елена Борщева раскрыла главную причину ссор в проекте
«Беситься не надо»: Лукашенко ответил на критику учений РФ и Белоруссии
«Ничем хорошим не закончится»: Володин о лишении Росликова мандата в Латвии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.