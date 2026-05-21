Певца Антонова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды народному артисту России Юрию Антонову и народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной, передает пресс-служба Кремля. Они получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Кроме того, руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также Путин вручил орден «За доблестный труд» гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Ранее Путин наградил руководителя администрации Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Глава муниципалитета ДНР получил награду за весомые заслуги и отвагу при исполнении служебного долга.

Кроме того, российский лидер наградил медалью «За отвагу на пожаре» омского школьника, который спас родных из горящего дома. Благодаря усилиям Алексея Жернакова выжили его брат, сестры и бабушка. Также Путин подписал указ о вручении ордена «Родительская слава» 17 многодетным семьям из 15 регионов страны, в частности семье Гагиевых из Ингушетии.