21 мая 2026 в 18:05

«Достигла уровня холодной войны»: Полянский разоблачил НАТО

Военная активность Североатлантического альянса рядом с российскими границами достигла уровня времен холодной войны, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Согласно трансляции Постоянного совета организации, дипломат отметил, что напряженность в Европе продолжает расти.

В целом констатируем, что военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны, — заявил дипломат.

По его мнению, если бы в ОБСЕ существовал аналог «Часов Судного дня», то за последнюю неделю стрелки следовало бы приблизить к полуночи как минимум на одно деление. Полянский связал это с усилением русофобских настроений среди политических элит ряда европейских государств.

Он также заявил, что украинская сторона рассматривает варианты диверсионных атак против России с использованием территории Латвии. По словам дипломата, в свое время страны Балтии и Польша уже предоставляли Украине воздушное пространство для атак беспилотников по российским объектам.

Кроме того, Полянский обратил внимание на начало учений Narrow Waters 26-1 в Финском заливе рядом с входом в территориальные воды России. Он подчеркнул, что эти маневры стали продолжением крупнейших зимних учений НАТО Cold Response, завершившихся 19 марта в северных прибрежных районах Норвегии и Финляндии.

Ранее дипломат заявлял, что Евросоюз перестал акцентировать внимание на своем участии в переговорах по Украине на площадке ОБСЕ. Он отметил, что во время выступлений в Вене со стороны представителей европейских государств прослеживается уверенность в возможности нанести России «стратегическое поражение».

