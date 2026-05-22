22 мая 2026 в 18:12

Искреннее заявление Мадьяра о России вызвало переполох на Западе

Экс-премьер Польши Миллер указал на лицемерие ЕС после слов Мадьяра о России

Петер Мадьяр
Слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возвращении к закупкам газа у РФ после завершения конфликта на Украине показывают лицемерие Евросоюза, сообщил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X. Он напомнил, что за подобные заявления экс-премьера Венгрии Виктора Орбана называли «агентом Кремля» и обвиняли в разрушении единства Запада. Однако когда то же самое говорит новый венгерский лидер, это уже воспринимается как предвестник политического реализма.

Когда же подобное заявляет новый венгерский лидер, это воспринимается как «предвестник политического реализма, который все сильнее распространяется в Европе». Ведь в политике главное не то, что говорят. Главное — кто говорит, — подчеркнул он.

Миллер считает, что ЕС начинает осознавать жестокую правду. Предприятия функционируют благодаря энергии, а не моральному духу, а счета за голубое топливо подскочили вопреки заявлениям властей.

Ранее Мадьяр заявил, что после завершения конфликта на Украине страны Евросоюза могут вернуться к закупкам российского газа. Он отметил, что это может быть обусловлено более низкой стоимостью топлива.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что очень много стран желают приобрести российские энергоресурсы, несмотря на разного рода ограничения. Он отметил, что Москва останется надежным продавцом нефти и газа.

