В Кремле ответили на вопрос о высоком спросе на энергоресурсы из России Песков: очень много стран желают приобрести российские энергоресурсы

Очень много стран желают приобрести российские энергоресурсы, несмотря на разные ограничения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия останется надежным продавцом нефти и газа, передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Очень много желающих приобретать наши энергоресурсы вне зависимости от разных незаконных ограничений, которые действуют в отношении нашей нефти, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские страны спустя некоторое время вынуждены будут публично признать, что их отказ от энергоносителей из России был стратегическим просчетом. По ее словам, это повторит ситуацию с отказом от атомной энергетики, который на Западе уже начали называть ошибкой.

До этого газета The Financial Times сообщила, что с начала войны в Иране Сингапур стал гораздо активнее закупать российские нефтепродукты. Объемы, как сказано в материале, превысили более чем вдвое средний месячный показатель 2025 года. Сильно увеличились и среднесуточные отгрузки.