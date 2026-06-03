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03 июня 2026 в 17:55

Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: последствия, что известно к этому часу

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о последствиях атаки ВСУ на город. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно к этому часу, есть ли жертвы?

Как ВСУ атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть сегодня, 3 июня

3 июня Беглов сообщил, что ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах атаковали украинские БПЛА. По его словам, повреждения получили несколько объектов.

«В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал Беглов около 08:00 мск.

Примерно в это же время губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе отбой беспилотной опасности, которая действовала с 02:47 мск. Он сообщил, что над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА.

«В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет», — написал Дрозденко.

Ограничительные меры на фоне беспилотной опасности затронули аэропорт Пулково. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила около 07:20 мск. Обслуживание рейсов возобновилось спустя час с небольшим.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что под удар попал ЖК «Жемчужный каскад» на проспекте Патриотов. На кадрах в Сети видны незначительные повреждения фасада. Жителей попросили покинуть территорию дома и эвакуироваться в соседнюю школу, добавил источник.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы ВСУ атаковали нефтяной терминал и «только военные цели» в Кронштадте.

Налет на Северную столицу и Ленобласть состоялся в день открытия Петербургского международного экономического форума. На фоне сообщений об атаках пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении МИД об ответных ударах.

«Наши ответы будут носить системный характер. Что касается конкретных ударов, то информация об этом — прерогатива региональных властей и Минобороны. Могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», — сказал Песков.

На полях Петербургского экономического форума Песков отметил, что ПМЭФ идет своим чередом, несмотря на попытки Киева наносить удары по Санкт-Петербургу.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно к этому часу об атаке ВСУ на Петербург

В 15:51 мск 3 июня Александр Беглов сообщил, что техногенные последствия утренней атаки украинских БПЛА на инфраструктуру города ликвидированы.

«Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь. Оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — добавил Беглов.

В 12:11 мск аэропорт Пулково отчитался о восстановлении штатной работы. С открытия к тому моменту обслужили более 80 рейсов и свыше девяти тысяч пассажиров.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По какому маршруту БПЛА летели в сторону Петербурга и Ленобласти

Telegram-канал Mash утром 3 июня сообщил, что БПЛА летят на Ленобласть со стороны Прибалтики через Финский залив. В Эстонии ночью объявляли воздушную угрозу в шести уездах, сообщило ERR.

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Первое оповещение системы EE-Alarm поступило около 04:00 по местному времени для восточных уездов Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Жителям рекомендовали немедленно укрыться в случае обнаружения дрона. Примерно в 05:00 зону потенциальной угрозы расширили, включив в нее уезды Тарту, Йыгева, Вильянди, Валга, Выру и Пылва. В 06:00 Силы обороны Эстонии объявили об отмене тревоги в связи с окончанием угрозы.

ERR пишет, что подобные инциденты происходят не первый раз. Некоторые беспилотники сбиваются с курса и залетают в воздушное пространство стран Прибалтики, пролетая в 30 км от границы Эстонии и Финляндии, утверждают журналисты.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Ленобласть
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