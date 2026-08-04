Распределительный центр «Ленты» объят огнем после атаки БПЛА В Ленобласти распределительный центр «Ленты» загорелся после атаки БПЛА

Распределительный центр сети «Лента» загорелся в Ленинградской области в результате утренней атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили 78.ru в пресс-службе компании. Сотрудники центра были своевременно эвакуированы, однако один из водителей штабелера получил ожоги и госпитализирован.

Пожар был полностью потушен к 09:00. Распределительный центр временно приостановил прием товаров от поставщиков, однако магазины, обслуживаемые РЦ, имеют достаточный запас продукции для удовлетворения ежедневного спроса. Компания оценивает ущерб и принимает меры для скорейшего возобновления работы.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что возгорание произошло на складе Wildberries в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Красном Бору Ленинградской области. Люди были заблаговременно эвакуированы, пострадавших нет.