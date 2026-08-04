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04 августа 2026 в 10:17

Труп женщины и пострадавшего извлекли из искореженного авто после ДТП

Спасатели извлекли мертвую женщину из авто после ДТП в Красноярском крае

Фото: vk.ru/krasspas
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Тело женщины и раненого мужчину вытащили из искореженного автомобиля после аварии в Красноярском крае, сообщает КГКУ «Спасатель» в мессенджере МАКС. ДТП произошло 3 августа на автодороге Зыково — Маганск.

Отмечается, что из-за сильного удара люди оказались заблокированы в машине. Спасатели использовали гидравлический инструмент, чтобы достать людей. Пострадавшего мужчину передали медикам.

Ранее в Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 11 человек. Авария случилась на территории Братска.

Также региональная прокуратура сообщила, что в селе Успеновка Ставропольского края при столкновении двух автомобилей травмы получили водитель и трое детей. Прокуратура начала проверку по данному факту.

До этого в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, в том числе две 12-летние девочки.

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