Россиянин получил 16 лет за использование чат-бота СБУ Житель Феодосии получил 16 лет за передачу сведений о вертолете через чат-бот

Жителя Феодосии приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщила прокуратура Крыма. Как уточнили в ведомстве, осужденный был противником проведения специальной военной операции.

Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев, — заявили в ведомстве.

Суд установил, что в сентябре 2024 года мужчина, собрал сведения о передвижении разведывательно-ударного вертолета и сфотографировал его. Как следует из материалов дела, он сделал это по собственной инициативе. По данным суда, все собранные сведения и фотографии мужчина отправил в чат-бот мессенджера, который использовала Служба безопасности Украины.

Ранее в Севастополе задержали двух россиян. Сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму. Затем мужчин обучили обращению с самодельной взрывчаткой и поручили совершить теракты на критически важных объектах полуострова, а также против главы одного из новых регионов, когда тот был в Крыму. Во время обысков у них нашли три FPV-дрона с боевыми зарядами и бомбу.