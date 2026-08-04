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04 августа 2026 в 11:29

Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов

Московский суд признал Бандеру и его сообщников пособниками нацистов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру и его сообщников пособниками нацистской Германии во времена Великой Отечественной войны, пишет Telegram-канал «Известия». Их также признали виновными в преступлениях против советского народа.

Инстанция удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры России. Суд принял такое решения для увековечивания памяти жертв геноцида. Такой приговор поможет развенчать противоправные действия Киева и послужит пресечению экстремизма против РФ.

Следствие установило, что Бандера с сообщниками терроризировал мирное население оккупированных Третьим Рейхом территорий. Они также помогали солдатам вермахта бороться с Красной армией и партизанами. Так, в сентябре-октябре 1941 года в Бабьем Яре и Белой Церкви были расстреляны не менее 70 тыс. евреев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил действия ВСУ с действиями нацистов во времена Великой Отечественной войны. Он призвал превратить документирование поступков украинской армии в полноценный уголовный процесс.

Россия
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