Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов Московский суд признал Бандеру и его сообщников пособниками нацистов

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру и его сообщников пособниками нацистской Германии во времена Великой Отечественной войны, пишет Telegram-канал «Известия». Их также признали виновными в преступлениях против советского народа.

Инстанция удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры России. Суд принял такое решения для увековечивания памяти жертв геноцида. Такой приговор поможет развенчать противоправные действия Киева и послужит пресечению экстремизма против РФ.

Следствие установило, что Бандера с сообщниками терроризировал мирное население оккупированных Третьим Рейхом территорий. Они также помогали солдатам вермахта бороться с Красной армией и партизанами. Так, в сентябре-октябре 1941 года в Бабьем Яре и Белой Церкви были расстреляны не менее 70 тыс. евреев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил действия ВСУ с действиями нацистов во времена Великой Отечественной войны. Он призвал превратить документирование поступков украинской армии в полноценный уголовный процесс.