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04 августа 2026 в 12:19

Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Персидском заливе

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Особый акцент в ходе переговоров дипломаты сделали на обострении напряженности в зоне Персидского залива.

С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в ходе беседы дипломаты подробно рассмотрели вопросы развития российско-катарских отношений, подтвердив курс на укрепление политического диалога. Стороны также выразили готовность наращивать торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Ранее стало известно, что на предстоящих переговорах Вашингтон и Тегеран планируют обсудить открытие Ормузского пролива. Кроме того, в повестке встречи — прекращение атак и снятие морской блокады Ирана. По информации СМИ, США обязуются снять морскую блокаду Ирана и позволить Тегерану экспортировать нефть.

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