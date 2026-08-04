Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Особый акцент в ходе переговоров дипломаты сделали на обострении напряженности в зоне Персидского залива.

С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в ходе беседы дипломаты подробно рассмотрели вопросы развития российско-катарских отношений, подтвердив курс на укрепление политического диалога. Стороны также выразили готовность наращивать торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Ранее стало известно, что на предстоящих переговорах Вашингтон и Тегеран планируют обсудить открытие Ормузского пролива. Кроме того, в повестке встречи — прекращение атак и снятие морской блокады Ирана. По информации СМИ, США обязуются снять морскую блокаду Ирана и позволить Тегерану экспортировать нефть.