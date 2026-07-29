В США раскрыли объем ежедневных поставок нефти из Персидского залива В США сообщили о поставках 13 млн баррелей нефти в сутки из Персидского залива

Американские военные обеспечивают проход нефти из региона Персидского залива объемом 13 миллионов баррелей в сутки, заявил в эфире Блумберг ТВ министр энергетики США Крис Райт. Речь идет о среднем показателе за последние семь дней, уточнил он.

Райт сообщил, что около половины этого объема проходит через Ормузский пролив. По его словам, оставшаяся нефть транспортируется по обходным трубопроводам, а общий объем поставок сейчас составляет примерно две трети от уровня, который был до начала конфликта с Ираном.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона. Основанием для этого шага стал новый инцидент.