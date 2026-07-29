Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 22:32

В США раскрыли объем ежедневных поставок нефти из Персидского залива

В США сообщили о поставках 13 млн баррелей нефти в сутки из Персидского залива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные обеспечивают проход нефти из региона Персидского залива объемом 13 миллионов баррелей в сутки, заявил в эфире Блумберг ТВ министр энергетики США Крис Райт. Речь идет о среднем показателе за последние семь дней, уточнил он.

Райт сообщил, что около половины этого объема проходит через Ормузский пролив. По его словам, оставшаяся нефть транспортируется по обходным трубопроводам, а общий объем поставок сейчас составляет примерно две трети от уровня, который был до начала конфликта с Ираном.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о полном перекрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона. Основанием для этого шага стал новый инцидент.

Мир
Персидский залив
США
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции сообщили о ЧП с направлявшимся в Россию сухогрузом
«Комбинация из трех пальцев»: раскрыто, что ждет Киев вместо ракет Patriot
Зеленский обсудил с Туском безопасность украинцев
Кто такие хуситы, сколько их, где живут: главное об основных друзьях Ирана
ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями ДНР
Принцу Гарри может не хватить денег на многомиллионные судебные расходы
Стало известно о жертвах и раненых при атаках беспилотников ВСУ в ДНР
«Очень мощные удары»: Трамп сообщил о планах США в отношении Ирана
Мирный житель тяжело ранен при атаке БПЛА в Орловской области
Стало известно, куда пропал подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье
В США раскрыли объем ежедневных поставок нефти из Персидского залива
В США стартует прокат российского фильма «Мастер и Маргарита»
Суд вынес приговор экс-замгубернаторам Белгородской области
В Подмосковье объявили беспилотную опасность
Украина потеряла очередной истребитель
Ни «Фабрики», ни Матвиенко: почему Саша Савельева вернулась в РФ без мужа
Стало известно новое решение ФРС по базовой ставке
В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей
Генпрокурор США пообещал выяснить правду по делу экс главного инфекциониста
Прибалтийская страна открыла «охоту» на посетителей заблокированных сайтов
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.