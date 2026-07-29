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29 июля 2026 в 23:13

Зеленский обсудил с Туском безопасность украинцев

Фото: Alexis Sciard/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском вопросы безопасности украинских граждан, находящихся в стране, о чем написал в своем Telegram-канале. Тема была поднята на фоне ситуации, которая складывается вокруг украинцев в Польше.

При этом о каких-либо достигнутых договоренностях или конкретных мерах по итогам обсуждения украинский президент не сообщил. Как ранее стало известно, за первое полугодие число преступлений в отношении граждан Украины в Польше увеличилось примерно на треть. На прошлой неделе польские СМИ также сообщали, что во Вроцлаве трое местных жителей избили украинца и его девушку после того, как услышали в магазине украинскую речь. По данным СМИ, у обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке также наложили швы на шею.

Чуть позже украинский социолог Алексей Антипович сообщил, что граждане Украины будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений. По его словам, которые передает агентство УНИАН, усилению негативного восприятия украинцев среди местных жителей могли способствовать заявления польских властей.

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