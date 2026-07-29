Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе РИА Новости: пассажирка убитого в Одессе офицера СБУ была целью покушения

Пассажирка автомобиля, в котором находился погибший в Одессе оперативник СБУ Руслан Оцебрик, являлась главной целью покушения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. При этом сам сотрудник спецслужбы должен был стать непосредственным исполнителем планируемого преступления.

Погибший ранее служил в полиции на железнодорожном транспорте. Позже он перевелся на службу в Службу безопасности Украины. В результате нападения находившаяся рядом с ним женщина получила тяжелые телесные повреждения. Ее госпитализировали в местное медицинское учреждение.

Ее имя тщательно скрывается, так как, по версии следствия, именно она являлась целью, а Оцербик должен был стать исполнителем, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что владельцем автомобиля BMW, который подорвали в Одессе, является старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. По предварительной информации, в момент взрыва он был в салоне машины, но выжил. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как террористический акт.