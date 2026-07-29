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29 июля 2026 в 19:18

Два человека пострадали в массовом ДТП в Москве

Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами на Калужском шоссе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Два человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на Калужском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД России. По данным медицинских служб, состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет.

ДТП произошло на 27-м километре Калужского шоссе. Предварительно, столкнулись три транспортных средства, в результате чего двое пострадавших, — уточнили в ведомстве.

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранительные органы устанавливают точные причины и все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что на сортировочных путях железнодорожной станции в Мурманске грузовик при движении задним ходом столкнулся с локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать удара не удалось, при этом движение поездов не нарушилось.

Также стало известно, что полиция установила личность 18-летнего водителя мопеда, который сбил ребенка на площади в Тихорецке и скрылся с места происшествия. На молодого человека оформили протоколы за езду без прав и оставление места аварии.

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