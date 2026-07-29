Грузовик столкнулся с локомотивом на ж/д станции в Мурманске

В Мурманске на сортировочных путях железнодорожной станции грузовик столкнулся с локомотивом, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру. ДТП произошло, когда автомобиль двигался задним ходом.
По данным ведомства, машинист успел применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Авария обошлась без пострадавших и не повлияла на движение поездов. По данному факту Мурманская транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее в Кировской области поезд столкнулся с КамАЗом, в результате чего пострадали водитель и пассажир автомобиля. Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского района.
До этого в Дагестане на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт столкнулись пассажирский поезд сообщением Москва — Махачкала и грузовой автомобиль. В результате аварии травмы получил водитель большегруза.