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22 июля 2026 в 16:32

Грузовик столкнулся с поездом в российском регионе

В Кировской области поезд столкнулся с КамАЗом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кировской области поезд столкнулся с КамАЗом, в результате чего пострадали водитель и пассажир автомобиля, сообщила Приволжская транспортная прокуратура на платформе Telegram. Инцидент произошел днем 22 июля на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского района.

Пресс-служба Горьковской железной дороги уточнила в МАКСе, что в момент столкновения из кузова грузового автомобиля высыпались перевозимые лесоматериалы. В настоящее время сотрудники железной дороги проводят работы по расчистке переезда для скорейшего возобновления движения автотранспорта.

Уточняется, что данное происшествие не повлияло на график движения других пассажирских и грузовых составов. Кировская транспортная прокуратура уже начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Дагестане на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт столкнулись пассажирский поезд сообщением Москва — Махачкала и грузовой автомобиль. В результате аварии травмы получил водитель большегруза.

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